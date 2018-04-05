Россия пока не планирует назначать главу постпредства при НАТО

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Россия пока не планирует назначать главу постоянного представительства РФ при НАТО, сообщил в четверг журналистам директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ, член коллегии МИД Андрей Келин.

"Эта должность будет пустовать, пока мы не увидим реальной готовности со стороны НАТО работать всерьез", — сказал он.

Келин охарактеризовал существующую политическую ситуацию как достаточно сложную. "Сейчас довольно сложная ситуация, высока военно-политическая напряженность. Нужны определенные шаги, которые вели бы к разрядке этой напряженности. Такой готовности делать эти шаги, готовности к серьезному диалогу мы не видим пока… В данной ситуации можно с уверенностью сказать, что сейчас в полную силу нашему представительству там (при НАТО) функционировать может быть сложно в силу объективных обстоятельств", — отметил он.

Келин не уточнил, какие ответные меры может принять Россия в ответ на сокращение состава представительства РФ при НАТО. "Обычно меры принимаются адекватные. У НАТО как у альянса, как у секретариата в Москве сейчас практически ничего нет", — сказал он, уточнив, что в настоящее время в состав информационного центра НАТО в Москве входят лишь несколько технических сотрудников.