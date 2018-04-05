Мадуро считает решение суда по делу экс-президента Бразилии несправедливым

МЕХИКО, 5 апр — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает несправедливым решение суда по делу экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

В среду вечером после 10-часового заседания Верховный суд Бразилии проголосовал за отказ в апелляции на тюремное заключение для Лулы да Силвы, теперь он может быть арестован по делу о коррупции. В январе суд признал его виновным и приговорил к 12 годам и одному месяцу тюрьмы.

"Не только Бразилия, но весь мир с тобой, Лула. От несправедливости болит душа. Правые силы, не будучи способными победить демократически, избрали судебный путь запугивания народных сил. Рано или поздно великая Родина победит", — написал Мадуро в своем микроблоге в Twitter.