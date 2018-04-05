Члены ВС Бразилии проголосовали за тюремное заключение экс-президента

МЕХИКО, 5 апр – РИА Новости. Большинство членов Верховного суда Бразилии в среду проголосовали за тюремное заключение для бывшего президента Луиса Инасиу Лулы да Силва.

За помещение его в тюрьму отдали свои голоса шесть судей из 11, то есть большинство. Против высказались пятеро. Трансляция голосования велась в прямом эфире в интернете.

Голоса разделились поровну — пять на пять. Решающим стал голос председателя суда Кармен Лусии, которая проголосовала за отказ адвокатам Лулы в апелляции на возможное помещение его в тюрьму.

Приговор Луле вынесен в конце января, когда три судьи регионального федерального суда Порту-Алегри ужесточили ему наказание по обвинениям в коррупции. В июле 2017 года он был приговорен к 9,5 годам тюремного заключения, позже решением суда приговор увеличен до 12 лет и одного месяца тюрьмы.

В феврале защита бывшего президента подала апелляцию на решение суда, сам Лула считает, что до вынесения вердикта по этому вопросу он не должен находиться в тюрьме.

Информации о том, когда конкретно Лула да Силва может отправиться за решетку, пока нет, но это может произойти в любой момент после выдачи соответствующего ордера. При этом все последние социологические опросы показывают, что именно Лула является самым популярным в стране политиком в части шансов выиграть пост президента в ходе предстоящих осенью всеобщих выборов. Сейчас его поддерживают почти 40% респондентов. Однако, находясь в тюрьме, он не сможет принять участие в выборах.

Заседание суда проходило в неспокойной обстановке. Вокруг здания собрались тысячи как сторонников, так и противников Лулы. Полиции даже пришлось возвести временные ограждения вокруг здания верховного суда. За день до голосования во многих городах Бразилии также прошли многотысячные манифестации сторонников и противников экс-президента.