На выборах президента Сьерра-Леоне победил оппозиционер

Предвыборные плакаты кандидатов в президенты на улицах Фритауна в Сьерра-Леоне. Архивное фото

Предвыборные плакаты кандидатов в президенты на улицах Фритауна в Сьерра-Леоне. Архивное фото

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Лидер оппозиционной Народной партии Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био победил во втором туре президентских выборов, который состоялся на прошлой неделе, сообщает Национальная избирательная комиссия страны.

"Председатель Национальной избирательной комиссии Мохамед Нфали Контех объявил Джулиуса Маада Био президентом Сьерра-Леоне", — сообщается в официальном Twitter-аккаунте комиссии.

Согласно результатам голосования, кандидат от правящей партии "Всенародный конгресс" Самура Камара набрал во втором туре выборов 48,1% голосов, его соперник Маада Био — 51,8%. Как сообщили в Национальной избирательной комиссии, избранный президент страны будет приведен к присяге в ближайшее время.

Маада Био участвовал и в предыдущих президентских выборах, которые состоялись в 2012 году. Тогда победу одержал кандидат "Всенародного конгресса" Эрнест Бай Корома, занимающий должность главы государства с 2007 года. Отставной бригадный генерал Джулиус Маада Био в 1996 году в течение трех месяцев также возглавлял государство, после чего передал власть демократически избранным гражданским властям.