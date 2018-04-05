США приветствуют инициативу Грузии помочь жителям Абхазии и Южной Осетии

ТБИЛИСИ, 5 апр — РИА Новости. США приветствуют решение руководства Грузии о намерении помочь жителями Абхазии и Южной Осетии в улучшении социально-экономического положения, сообщает американское посольство.

"США приветствуют пакет предложений Грузии, который нацелен на утверждение контактов вдоль административных границ. Эти мероприятия направлены на удовлетворение нужд самого уязвимого население по обеим сторонам административной границы и обеспечивают рост возможностей мобильности, улучшение источников существования и доступности образования", — сказано в заявлении посольства.

По данным дипведомства, американская сторона поддерживает направление Грузии к диалогу и мирному урегулированию конфликта.

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на правительственном заседании в среду заявил о новой, мирной инициативе руководства страны под названием "Шаг к лучшему будущему", которая направлена на улучшение гуманитарного и социально-экономического положения жителей Абхазии и Южной Осетии. По его словам, подготовлен соответствующий пакет законодательных изменений, в нем отмечены основные направления — это расширение и упрощение торговли вдоль разделительных линий, создание дополнительных возможностей для получения качественного образования и создание механизма, при котором для абхазов и осетин будет упрощен доступ к достижениям Грузии в результате ее развития, среди них право на использование безвизового режима и свободной торговли с Евросоюзом.