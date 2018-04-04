СМИ сообщили о попытке бегства Никулина, обвиняемого в США в хакерстве

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Россиянин Евгений Никулин, экстрадированный в Соединенные Штаты по обвинению в кибермошенничестве, пытался устроить побег, слушание об избрании ему меры пресечения отложено, сообщает агентство Блумберг.

Никулин появился в среду в федеральном суде Сан-Франциско в наручниках. Как сообщил прокурор, 30 марта подозреваемый прошел медицинское обследование. Врачи заявили, что россиянин вел себя неуступчиво, вступал в физическое противостояние и пытался бежать.

Как отмечает Блумберг, ранее предполагалось, что суд решит вопрос об избрании меры пресечения, однако впоследствии слушание отложили на более поздний срок. Точная дата не называется, но, по информации агентства, оно состоится в апреле.

В США Никулина обвиняют в незаконном получении доступа к базам данных социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Россиянин своей вины не признает. Ордер на его арест также выдал Коптевский районный суд Москвы. В России ему вменяют кражу 3450 долларов через платежную систему Webmoney.