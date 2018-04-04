Итоги встречи в Минске: обстрелов в Донбассе стало меньше

МИНСК, 4 апр — РИА Новости. Количество нарушений режима прекращения огня в Донбассе сократилось благодаря объявленному "пасхальному" перемирию, однако полной "тишины" добиться не удалось, констатировала в среду на переговорах в Минске контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины.

ОБСЕ обратилась к сторонам конфликта с призывом соблюдать ранее взятые на себя в соответствии с минскими договоренностями обязательства, а также прилагать усилия для установления в регионе стабильного и полного перемирия.

Перемирие приносит плоды



Новое "пасхальное" перемирие вступило в силу в Донбассе 30 марта, однако стороны конфликта продолжили обвинять друг друга в обстрелах. Ранее в регионе с 5 марта действовало "весеннее" перемирие.

По словам постпреда России в контактной группе Бориса Грызлова, "пасхальное" перемирие в целом соблюдается, несмотря на провокации и попытки срыва.

"СММ ОБСЕ констатировала, что на большинстве участков линии разграничения обстрелы не зафиксированы, из чего следует, что действующий режим прекращения огня — это серьезный вклад в общее дело по обеспечению безопасности жителей районов конфликтной зоны. "Пасхальное перемирие" в целом работает, несмотря на провокации и попытки срыва", — сообщил Грызлов в среду журналистам.

По его словам, сейчас подгруппа по безопасности занимается подготовкой введения системы эффективного контроля по соблюдению достигнутых договоренностей. "Соответствующий механизм должен исключить провокации, приводящие к нарушениям режима перемирия, с неотвратимым наказанием виновных", — отметил Грызлов.

Спецпредставитель ОБСЕ на переговорах Мартин Сайдик заявил журналистам, что с 30 марта число нарушений режима прекращения огня значительно сократилось. "Однако достичь полного режима "тишины" во время минувшей римско-католической и протестантской Пасхи все-таки не удалось. В интересах населения я призываю стороны приложить все усилия и полностью соблюдать режим прекращения огня в преддверии православной Пасхи и после нее", — сказал Сайдик.

Особые условия на Радоницу



Как рассказал Сайдик, контактная группа приняла решение облегчить для населения Донбасса процесс пересечения линии соприкосновения через КПП 17 апреля, в день поминовения усопших (Радоницу).

"Сегодня контактная группа приняла решение упростить режим пересечения линии соприкосновения через пункты пропуска во время поминальной Радоницы, чтобы жители восточной Украины могли спокойно и безопасно посещать церкви и кладбища", — сказал Сайдик.

Он уточнил, что группа хотела бы увидеть в этот период увеличение числа сотрудников пунктов пропуска, осуществляющих контроль. Кроме того, контактная группа рассчитывает на продление периода работы КПП в течение дня.

Новая попытка разведения сил



На переговорах вновь была поднята тема разведения сил и средств от линии соприкосновения в районе Станицы Луганской. В 2016 году контактная группа подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта. Уже состоялось разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. Отвод сил в Станице Луганской неоднократно срывался.

В самопровозглашенной ДНР обвиняют в срывах разведения власти Украины. "Украинская сторона десятки раз срывала процесс разведения. Только с конца декабря прошло 17 периодов семидневной "тишины", позволявшей сторонам провести разведение, однако по надуманным причинам Украина так ни разу и не приступила к процессу отвода средств", — написала на своей странице в Facebook Виктория Талакина, пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Дениса Пушилина.

Она отметила, что, по данным СММ ОБСЕ, последнее нарушение режима прекращения огня в районе Станицы Луганской было зафиксировано 24 марта.

Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева в трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы, заявила, что разведение сил и средств в районе Станицы Луганской в Донбассе может состояться 10 апреля при условии отсутствия стрельбы.

Искусственные трудности для обмена



Рабочая группа по гуманитарным вопросам продолжила обсуждение темы обмена удерживаемыми лицами. По мнению Грызлова, для обмена пленными между сторонами конфликта есть условия, но Киев постоянно создает искусственные трудности.

"Проблема состоит в хроническом неисполнении Украиной достигнутых договоренностей… Есть условия и основания для завершения этого процесса (обмена. — Прим. ред.), но украинская сторона постоянно создает искусственные трудности, отступает от принципа "всех на всех", — сказал он.

ДНР и ЛНР настаивают на обмене пленными по формуле "всех на всех" без деления удерживаемых лиц на категории. Руководитель рабочей подгруппы самопровозглашенной ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева обвинила представителей Киева в срыве обмена пленными из-за отсутствия конкретной позиции по этому вопросу.

По ее словам, в ходе заседания гуманитарной подгруппы в среду отсутствие у Киева официальной позиции по вопросу обмена пленными подтвердил представитель Киева в гуманитарной подгруппе, лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук. "Ирина Геращенко (представитель Киева в подгруппе по гуманитарным вопросам. — Прим. ред.) опоздала на заседание на час. Во время ее отсутствия Виктор Медведчук в ответ на вопрос о позиции Киева ответил, что у украинской стороны сейчас нет официальной позиции по данному вопросу", — пояснила Кобцева.

По ее словам, прибывшая позже Геращенко заявила, что у Киева есть позиция по обмену удерживаемыми лицами. "Однако выяснилось, что представитель Украины пытается подменить тему обсуждения. Геращенко сказала, что Украина готова к обмену удерживаемых в российских тюрьмах неких "украинских узников совести" на содержащихся на Украине россиян", — уточнила Кобцева.

По ее мнению, представитель Киева пыталась подменить тему обсуждения, так как "в рамках минских переговоров может вестись обсуждение обмена пленными только между Киевом и народными республиками". "Россия к этой ситуации отношения не имеет", — подчеркнула Кобцева.

Геращенко ранее заявила, что Киев готов передать России 23 осужденных россиян в обмен на украинцев, которые осуждены в России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности обмена украинцев, осужденных в России, заявлял, что граждане Украины, которые осуждены по российскому законодательству и отбывают наказание, не являются пленными, окончательные решения по ним принимаются на высшем уровне.

В среду представитель Киева также заявила, что рассчитывает продвинуться в вопросе обмена пленными на следующей встрече контактной группы, которая состоится 18 апреля.

Мобильная связь



На переговорах обсуждалось также восстановление мобильной связи "Vodafone Украина", которая с января не работает на территории ДНР.

Пушилин заявил, что Киев политизирует и срывает восстановление работы сотового оператора. "Жаль, что Украина продолжает политизировать, а соответственно, срывать восстановление связи Vodafone. Казалось бы, уже достигнуто понимание, что нужно делать каждой из сторон конфликта, чтобы не допустить коммуникационной блокады жителей ДНР, вернее, прекратить блокаду, но Украина находит каждый раз, каждую встречу новые и новые причины отложить на неопределенный срок запуск оператора мобильной связи", — написал Пушилин на своей странице в Facebook.

По его словам, ДНР предоставила гарантии безопасности для восстановления поврежденного кабеля. "Но сегодня Украина заявила, что нужны новые гарантии для нового оборудования, теперь от посредника в переговорном процессе — от России", — добавил Пушилин.

Угроза "заморозки" конфликта

По словам Сайдика, основными темами работы политической подгруппы стали модальность имплементации "формулы Штайнмайера" и амнистия. Ранее самопровозглашенные республики неоднократно обвиняли Киев в блокировании обсуждения повестки дня подгруппы.

Представитель ЛНР в подгруппе Родион Мирошник предположил, что Киеву выгодна "заморозка" конфликта в Донбассе. "Своими действиями в ходе переговоров Киев демонстрирует, что заморозка ситуации конфликта вполне в интересах нынешних элит, при этом интересы граждан Украины в данной ситуации просто не учитываются", — заявил РИА Новости Мирошник.

Он уточнил, что на заседании представители Киева вновь заблокировали обсуждение политического урегулирования конфликта в Донбассе. "Киев стремится блокировать конструктивное обсуждение вопросов политического урегулирования как на уровне "нормандского формата", так и на уровне политической рабочей группы контактной группы в Минске. Представители Киева в Минске просят поручения от "нормандского формата", в "нормандском формате" — блокируют принятие этого поручения", — рассказал Мирошник.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.