ОАЭ пожаловались на Катар в Совбез ООН из-за инцидента с самолетами

ДУБАЙ, 4 апр — РИА Новости. ОАЭ направили жалобу в Совет Безопасности ООН по поводу опасного сближения катарских истребителей с эмиратскими гражданскими самолетами, сообщает издание The National.
Ранее ОАЭ также направили жалобу по поводу этих инцидентов в ИКАО.
В заявлении ОАЭ в Совбез ООН говорится, что 15 января и 26 марта этого года катарские истребители приблизились на опасное расстояние к пассажирским самолетам, создав риск для жизни пассажиров.
В январе ОАЭ заявили, что истребители Катара приблизились к двум эмиратским пассажирским самолетам, летевшим в Бахрейн. Тогда Катар отверг эти обвинения.