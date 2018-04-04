Трамп поблагодарил Прибалтику за поддержку США в высылке дипломатов РФ

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поблагодарил лидеров Эстонии, Литвы и Латвии за поддержку позиции Вашингтона по высылке российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля", заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.

Ранее президент США Дональд Трамп принял в Белом доме глав Эстонии, Литвы и Латвии. Стороны обсуждали сотрудничество в сфере безопасности и улучшение взаимоотношений в экономической сфере.

"Президент был очень благодарен вновь странам Балтии за то, что они выступили на стороне США в деле высылки (российских дипломатов)", — сказал представитель Белого дома в ходе телефонного брифинга.

США и Канада, а также ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Москва приняла ответные меры.

Латвия приняла решение выслать одного дипломата и одного сотрудника "Аэрофлота", Литва — троих дипломатов, Эстония — одного,

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.