Трамп поблагодарил Прибалтику за поддержку США в высылке дипломатов РФ

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поблагодарил лидеров Эстонии, Литвы и Латвии за поддержку позиции Вашингтона по высылке российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля", заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.
"Президент был очень благодарен вновь странам Балтии за то, что они выступили на стороне США в деле высылки (российских дипломатов)", — сказал представитель Белого дома в ходе телефонного брифинга.
Латвия приняла решение выслать одного дипломата и одного сотрудника "Аэрофлота", Литва — троих дипломатов, Эстония — одного,
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.