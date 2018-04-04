Россия хочет получить объяснения Госдепа по теме блокировки аккаунтов СМИ

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. РФ хочет получить объяснения Госдепа США в связи с блокировкой аккаунтов российских СМИ в Facebook, после этого примет соответствующие решения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что вопрос блокировки аккаунтов российских СМИ будет обсуждаться в межведомственном формате. Кроме того, российская сторона направит в связи с этим письма в ОБСЕ и в другие структуры.

"Мы ожидаем реакции официальной на эту ситуацию со стороны американских властей, потому что нашим контр-партнером являются американские власти, мы очень хотим услышать официальные комментарии по линии госдепартамента", — заявила Захарова во время брифинга.

"Когда этот и другие шаги будут предприняты, мы изучим соответствующие заявления, оценки и комментарии, которые будут даны, тогда будут приниматься соответствующие решения", — отметила официальный представитель МИД РФ.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что Facebook заблокировала его официальную страницу без предупреждения.

В среду основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил о блокировании более 270 страниц и аккаунтов, которые находились под управлением "Агентства по изучению интернета" (Internet Research Agency, IRA). Цукерберг добавил, что некоторые заблокированные страницы принадлежали "российским новостным организациям, которые, как мы установили, контролировались IRA".