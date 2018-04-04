Генсек ОБСЕ назвал самую большую угрозу безопасности Европы

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Кризис на Украине сегодня является самой большой угрозой безопасности в Европе, заявил в среду генсек ОБСЕ Томас Гремингер.

"Конечно, самой большой угрозой безопасности в Европе является кризис на Украине", — сказал он.

Гремингер напомнил, что около 700 наблюдателей ОБСЕ уже несколько лет работают на Украине, "они пытаются сделать так, чтобы перемирие переросло в прочный мир".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.