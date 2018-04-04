ВАШИНГТОН, 4 апр — РИА Новости. США обеспокоены нападением хуситов на саудовский танкер в Красном море, считают это попыткой эскалации войны в Йемене со стороны Ирана, говорится в распространенном в среду заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

"Вчерашнее нападение совпадает с проведением донорского мероприятия высокого уровня под эгидой ООН в Женеве, где коалиция под предводительством Саудовской Аравии выделила 930 миллионов долларов. В противоположность этому иранский режим продолжает подпитывать конфликт и поставлять дестабилизирующее вооружение хуситам", — сказано в документе.

Белы дом отмечает, что через Баб-эль-Мандебский пролив, в районе которого произошло нападение, проходит значительная часть международных торговых маршрутов, включая ключевые поставки энергоресурсов и продовольствия.

"Призываем хуситов прекратить дальнейшую эскалацию и продемонстрировать приверженность к мирному процессу, вступив в конструктивный диалог", — говорится в заявлении Сандерс.

Накануне саудовские СМИ сообщили, что арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией отразила нападение йеменских мятежников из движения "Ансар Алла" (хуситы) на саудовский нефтяной танкер, который находился в международных водах вблизи йеменского порта Эль-Ходейда в Красном море.

По словам представителя коалиции Турки аль-Малики, нападение не увенчалось успехом из-за вмешательства одного из военных кораблей коалиции, который быстро пришел на помощь танкеру.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.

Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, а хуситам до недавнего времени помогали военные силы, лояльные экс-президенту Али Абдалле Салеху.

В конце ноября минувшего года между хуситами и Салехом вспыхнул конфликт, который привел к разрыву между союзниками и гибели Салеха 4 декабря в перестрелке с хуситами.