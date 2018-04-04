Москва не получала от Лондона официальных данных по "делу Скрипаля"

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Россия не получила от Лондона ни одного ответа на вопросы по "делу Скрипаля", Великобритания по-прежнему не предоставляет материалы следствия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы уже на протяжении месяца стремимся к скорейшему и объективному расследованию этого нечистоплотного дела. Но ни одна из поставленных нами перед Великобританией задач по предоставлению информации, ни один из поставленных нами перед официальным Лондоном вопрос так внятной реакции и не получил. Мы понимаем, что наши конкретные вопросы по существу дела, и в этом вы могли убедиться, эти вопросы не были политизированными, эти вопросы имели отношение исключительно и только к ходу расследований, предоставлению данных, к получению доступа к российским гражданам. Так вот, наши конкретные вопросы по существу дела могли поставить просто в тупик те страны, которые поспешили проявить непонятную для нас солидарность с Великобританией", — сказала она.

Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.