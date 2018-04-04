Лукашевич: Британии не удалось поставить вопрос о "деле Скрипаля" в ОБСЕ

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Попытка Великобритании поставить вопрос о "деле Скрипаля" в ОБСЕ провалилась, заявил журналистам постпред РФ при организации Александр Лукашевич.
Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.