США хотели использовать ИГ* и "Ан-Нусру"*, заявил Роухани

Президент Ирана Хасан Рухани во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Анкаре. 4 апреля 2018

Президент Ирана Хасан Рухани во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Анкаре. 4 апреля 2018

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. США хотели использовать террористические группировки "Исламское государство"* и "Джебхат ан-Нусра"* как инструмент управления в регионе, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

"К большому сожалению, некоторые державы, в том числе США, хотели использовать террористические группировки как ДАИШ* и "ан-Нусра"* в этом регионе как инструмент", — заявил иранский президент на пресс-конференции по итогам саммита с участием его коллег из РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.

* Террористические группировки "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" запрещены в России.