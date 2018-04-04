"Дело Скрипаля" вписывается в интересы Британии, считает эксперт

Ресторан в Солсбери, который был закрыт после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Архивное фото

Ресторан в Солсбери, который был закрыт после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 4 апр — РИА Новости, Александр Шишло. "Дело Скрипаля" вписывается в долгосрочные геополитические интересы Великобритании, которая, в частности, преследует цель помешать сближению Западной Европы и России, считает директор геополитических исследований Европейского института международных отношений Пьер-Эммануэль Томанн.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. В Лондоне утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории минобороны Великобритании.

Между тем, в интервью Sky News ее глава заявил во вторник, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества "Новичок", которым, как утверждает британская сторона, были отравлены Скрипаль о и его дочь.

"Я не могу утверждать, что все это было манипуляцией со стороны британских спецслужб, но это соответствует долгосрочным геополитическим интересам (Великобритании)", — сказал Томанн РИА Новости.

По его словам, "американцы и британцы всегда преследовали цель расчленить евразийский континент и помешать сближению межу Западной Европой и Россией". Это особенно очевидно сейчас, когда Великобритания находится в процессе выхода из состава Евросоюза, сказал он.