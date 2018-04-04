Аваков рассказал о сокращении состава подразделений "Беркута" на 70%

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости. Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал, что чуть менее 30% бывших сотрудников "Беркута" и других спецподразделений остались работать в правоохранительных органах.

Спецподразделение "Беркут" было расформировано после "евромайдана" 2014 года, украинские власти возложили вину за тогда происходящее в том числе на это спецподразделение.

"Что касается изменений в кадровом составе спецподразделений… Объективные данные – конкретные цифры — говорят о том, что количество старых спецназовцев в структуре нынешнего спецназа полиции сегодня составляет чуть меньше 30%. Это либо бывший "Беркут", либо другие спецподразделения", — сказал Аваков в опубликованном в среду интервью украинскому информагентству "ЛИГАБизнесИнформ".

Министр заступился за бывших сотрудников "Беркута", поскольку, по его мнению, всех нельзя ставить под одну "гребенку".

Главная киевская площадь — майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Результатом столкновений, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и "коктейли Молотова", стали десятки человеческих жертв с обеих сторон. Ответственность за произошедшее новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которое было расформировано после госпереворота.

В августе 2014 года временная следственная комиссия парламента Украины пришла к выводам, что пули, найденные на месте трагических событий на майдане 20 февраля, не могли быть выпущены из оружия, находящегося на вооружении "Беркута".