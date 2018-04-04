Подозреваемый в шпионаже белорус не жалуется на условия в СИЗО на Украине

МИНСК, 2 апр – РИА Новости. Задержанный на Украине по подозрению в шпионаже белорусский гражданин Юрий Политика не жалуется на условия содержания, заявил в среду пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик.

Ранее Генпрокуратура Украины направила в суд дело гражданина Белоруссии, которого подозревают в шпионаже на Украине. В Генпрокуратуре Белоруссии отмечали, что украинская сторона не обеспечила полноту и всесторонность предварительного расследования в отношении обвиненного на Украине в шпионаже гражданина Белоруссии, это наталкивает на вывод о политическом подтексте. МИД Белоруссии сообщал, что белорус направил в международные организации, в частности в комитет ООН по правам человека, жалобу о применении к нему недозволенных методов дознания.

"Как сообщало наше посольство, на данный момент у нашего гражданина каких-либо жалоб, в том числе на условия содержания, нет. Мы этим делом продолжаем заниматься", — сказал Мирончик журналистам.

По словам пресс-секретаря, дипломаты белорусского посольства в Киеве продолжают отслеживать эту ситуацию, консул в последний раз виделся с Политикой 27 марта, когда проходило "так называемое подготовительное заседание по данному вопросу".

"Пока до рассмотрения вопроса по существу не дошло, 27 марта было принято решение о переносе заседания на 5 апреля в связи с отсутствием переводчика с украинского языка", — добавил Мирончик.

Политика был задержан Службой безопасности Украины в июне 2017 года.