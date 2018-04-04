Горняки в Волынской области Украины устроили забастовку

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости. Горняки одной из шахт в Волынской области устроили забастовку из-за задолженности по заработной плате, они отказались в среду спускаться под землю, сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Сегодня утром шахтеры первой смены обоих добывающих участков шахты №9 "Нововолынская" отказались спускаться в шахту. Они требуют погасить им задолженность по заработной плате, которая не выплачена еще за февраль месяц", — написал Волынец в Facebook.

При этом, по его данным, горняки этой шахты в марте добыли угля на 15,6 миллиона гривен (около 600 тысяч долларов), а месячный фонд зарплаты составляет 8 миллионов гривен (около 307 тысяч долларов), и руководство не может объяснить, куда потрачены средства, заработанные шахтерами.

Шахта №9 "Нововолынская" входит в государственное предприятие "Волыньуголь" и расположена в городе Нововолынск Волынской области.