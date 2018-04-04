Украина начала оформление электронных виз для иностранцев

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости. Консульская служба министерства иностранных дел Украины начала оформление электронных виз для въезда в страну, сообщила в среду пресс-служба МИД.

"Введение электронной визы будет способствовать существенному упрощению визовых формальностей для желающих посетить Украину с целью туризма или бизнеса", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, электронными визами смогут воспользоваться граждане 46 стран.

Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал указ о введении с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе. Он поручил также усовершенствовать законодательство о порядке регистрации иностранцев, разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде на Украину, а также обновить перечень государств миграционного риска.