На Украине скончался помилованный в России Юрий Солошенко

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости. Осужденный в России за шпионаж и помилованный указом президента украинец Юрий Солошенко скончался на родине на 76 году жизни, сообщила в среду первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

"С утра пришла sms от сына Юрия Солошенко, что сегодня умер Юрий Данилович", — написала Геращенко в Facebook . По ее словам, он долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

В свою очередь глава МИД Украины Павел Климкин написал в Facebook: "Вечная память Юрию Солошенко".

ФСБ России расследовала уголовное дело в отношении Солошенко, который обвинялся в том, что в 2014 году, действуя в интересах Минобороны Украины, осуществлял на территории РФ деятельность по добыванию образцов комплектующих и технической документации к ним для зенитно-ракетных комплексов. В октябре 2015 года Московским горсудом Солошенко признан виновным в совершении шпионажа и приговорен к 6 годам лишения свободы.

В 2016 году президент РФ Владимир Путин подписал указы о помиловании осужденных в России украинцев Юрия Солошенко и Геннадия Афанасьева, что сделало возможным их возвращение на родину. Тогда же в Москву прибыли украинцы Елена Глищинская, подозревавшаяся Киевом в сепаратизме, и Виталий Диденко, осужденный по той же статье и помилованный президентом Украины Петром Порошенко.