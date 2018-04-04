Шойгу рассказал, к чему может привести нагнетание ситуации вокруг КНДР

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Нагнетание ситуации на Корейском полуострове может привести к инцидентам, последствия которых затронут весь регион, заявил в среду на открытии Московской международной конференции по безопасности министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Прежде всего, это кризис вокруг Корейского полуострова, в который вовлекается все больше сил в регионе. Полагаю, что военного решения корейской проблемы нет. Давление и угрозы не являются эффективным средством для урегулирования кризиса. Более того, постоянное нагнетание ситуации и демонстрация военной силы могут привести к инцидентам и даже вооруженным конфликтам", — сказал он.