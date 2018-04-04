Главы Минобороны Индии и Минпромторга обсудили вопросы ВТС

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Глава Минобороны Индии Нирмала Ситхараман в ходе визита в Москву провела встречу с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым, стороны обсудили вопросы ВТС, в том числе меры по продвижению индийско-российской военной продукции, сообщили РИА Новости в посольстве Индии в России.
Министры обсудили участие России в DEFEXPO India 2018 — 10-й Международной выставке сухопутных и военно-морских вооружений, которая состоится в апреле этого года в Ченнаи, добавили в дипмиссии. После встречи с Мантуровым Ситхараман провела встречу российским коллегой Сергеем Шойгу.
Ранее замдиректора российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов заявил, что Россия надеется подписать контракт на поставку новейших российских зенитных ракетных систем С-400 Индии в 2018 году. В случае подписания контракта Индия может стать третьим зарубежным покупателем этих новейших систем после Китая и Турции.