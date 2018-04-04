Главы Минобороны Индии и Минпромторга обсудили вопросы ВТС

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Глава Минобороны Индии Нирмала Ситхараман в ходе визита в Москву провела встречу с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым, стороны обсудили вопросы ВТС, в том числе меры по продвижению индийско-российской военной продукции, сообщили РИА Новости в посольстве Индии в России.

"В первый день своего визита в Россию, целью которого стало участие в 7-й Московской конференции по международной безопасности с 3 по 5 апреля 2018 года, госпожа Нирмала Ситхараман, министр обороны, встретилась с господином Денисом Мантуровым, министром промышленности и торговли Российской Федерации. Они обсудили текущие проекты по военно-техническому сотрудничеству между странами, в том числе меры по продвижению совместной индийско-российской деятельности по производству оборонной продукции, особенно по послепродажному её обслуживанию, в рамках программы "Делай в Индии", — говорится в сообщении посольства.

Министры обсудили участие России в DEFEXPO India 2018 — 10-й Международной выставке сухопутных и военно-морских вооружений, которая состоится в апреле этого года в Ченнаи, добавили в дипмиссии. После встречи с Мантуровым Ситхараман провела встречу российским коллегой Сергеем Шойгу.

Ранее замдиректора российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов заявил, что Россия надеется подписать контракт на поставку новейших российских зенитных ракетных систем С-400 Индии в 2018 году. В случае подписания контракта Индия может стать третьим зарубежным покупателем этих новейших систем после Китая и Турции.