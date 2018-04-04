Полиция Алма-Аты заявила о законности следствия по делу журналистов

АЛМА-АТА, 4 апр – РИА Новости. Следствие в отношении сотрудников двух казахстанских СМИ, проводимое в рамках уголовного дела о распространении заведомо ложной информации, ведется с соблюдением требований законодательства и прав фигурантов, сообщила пресс-служба департамента внутренних дел (ДВД) Алма-Аты.

Журнал Forbes Kazakhstan и интернет-сайт ratel.kz сообщили 2 апреля об обысках и задержании ряда сотрудников СМИ, в частности, заместителя главного редактора Forbes Kazakhstan Александра Воротилова, главного редактора сайта ratel.kz Марата Асипова, его заместителя Сапы Мекебаева и обозревателя Анны Калашниковой. Полиция сообщала, что следственные действия в редакциях СМИ проводятся в рамках уголовного дела о распространении заведомо ложной информации. Также полиция уточнила, что журналисты не задерживались, а были доставлены для допросов и в тот же день отпущены. Ряд журналистских и правозащитных организаций Казахстана выразили озабоченность действиями правоохранителей и призвали к беспристрастному и объективному следствию.

"ДВД города Алматы сообщает, что все мероприятия проводятся в строгом соблюдении требований законодательства и прав граждан. В некоторых СМИ опубликована противоречивая информация о действиях сотрудников правоохранительных органов, в этой связи выражается просьба избегать перепубликации сведений из социальных сетей и перепроверять поступившую информацию в пресс-службе ДВД города Алматы", — говорится в сообщении полиции.

В пресс-службе заявили, что следственными органами проведен обыск в редакции ratel.kz, по местам жительства фигурантов, а также в офисе редакции Forbes Kazakhstan на рабочем месте лица, непосредственно проходящего по заявлению. "Также проведены допросы фигурантов дела, которые после окончания следственных мероприятий департаментом внутренних дел города Алматы не задерживались. Никакие аресты по данному делу не проводились. На сегодняшний день фигуранты дела имеют статус свидетелей, имеющих право на защиту", — отмечается в пресс-релизе.

Главный редактор Forbes Kazakhstan Аскар Аукенов на своей странице в Facebook сообщал, что заявление в правоохранительные органы подал казахстанский бизнесмен Зейнулла Какимжанов, ранее уже судившийся с обоими изданиями. Какимжанов — бизнесмен, в разное время работал на различных государственных должностях. Занимал пост министра финансов Казахстана, был помощником президента республики.