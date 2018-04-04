Узбекистан ратифицировал конвенцию ШОС по противодействию экстремизму

ТАШКЕНТ, 4 апр — РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон "О ратификации конвенции Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму", текст документа в среду опубликован в местной прессе.

Закон был принят законодательной (нижней) палатой парламента и Сенатом Узбекистана в марте. Конвенция была подписана главами государств-участников ШОС на саммите организации в Астане в июне 2017 года.

"Ратифицировать конвенцию Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму со следующими уведомлением и оговоркой", — говорится в тексте закона.

В частности, компетентными органами за выполнение конвенции в Узбекистане определены Служба государственной безопасности, МВД и Генпрокуратура республики.

"Положения конвенции в части возможности применения конфискации имущества юридических и физических лиц как меры уголовного наказания в Республике Узбекистан не применяются, как не соответствующие национальному законодательству", — указывается в законе.

По данным Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС, за пять лет спецслужбы стран-участниц организации выявили более 600 преступлений террористического характера. За это время ликвидированы более 500 баз подготовки, пресечена деятельность более 2 тысяч террористов, изъято более тысячи самодельных взрывных устройств, более 10 тысяч единиц огнестрельного оружия.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.