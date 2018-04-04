Напугавший Трампа караван мигрантов в Мексике начал распадаться

МЕХИКО, 4 апр – РИА Новости. Караван мигрантов из стран Центральной Америки, напугавший президента США Дональда Трампа, начал рассредотачиваться на мексиканской территории, говорится в опубликованном вечером совместном заявлении МИД и МВД латиноамериканской страны.

Ранее Трамп заявил, что этот караван необходимо остановить и призвал конгресс действовать.

"Как и ожидалось, караван, известный под названием "Крестный путь мигранта", начал распадаться по решению самих его участников. Желание не продолжать движение связано только с решением самих людей, которые в него входили, а не с каким-либо внешним или внутренним давлением", – говорится в коммюнике.

Речь идет о караване мигрантов из стран Центральной Америки, которые двигаются по территории Мексики в сторону американской границы. Данный караван проводится с 2010 года как публичная акция, которая имеет целью привлечь внимание к проблемам мигрантов. При этом власти Мексики отмечают, что легальных оснований для их нахождения на мексиканской территории нет, уже порядка 400 участников каравана высланы в свои страны.