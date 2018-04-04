ФБР провело крупную операцию по борьбе с наркоторговлей в "даркнете"

ВАШИНГТОН, 4 апр – РИА Новости. Федеральное бюро расследований США (ФБР) на прошлой неделе провело первую в своем роде операцию по борьбе с торговлей опиоидами в теневом сегменте интернета сразу в 50 штатах, говорится в сообщении ведомства.
"Операция в национальном масштабе, призванная пролить свет на тех, кто использует "темную паутину" ("даркнет", от darknet) для покупки и продажи незаконных опиатов, привела к беседам с сотнями людей и задержаниям тех, кто, видимо, полагал, что их как бы анонимные онлайн-сделки недосягаемы для властей", — говорится в документе.
В теневом сегменте интернета действуют сайты, которые работают, как обычные торговые площадки, но только торгуют запрещенными товарами. При этом они обещают пользователям анонимность, так как находятся за пределами открытой сети Интернет и попасть туда можно только с помощью специальных программ.
По словам процитированного в документе специального агента Эрика Йиньлиня, специализирующегося на расследованиях преступлений в "даркнете", покупатели не всегда получают качественный товар. Операция под названием "Замешательство" отчасти стала развитием расследования 19 случаев гибели от передозировки.
В январе 2018 года министерство юстиции США объявило о создании подразделения, которое займется борьбой с торговлей наркотиками в "даркнете" под руководством ФБР. Операция "Замешательство" стала его первой акцией.