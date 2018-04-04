СМИ: организаторы Игр Содружества перепутали в брошюре Англию и Гамбию

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Организаторы международных комплексных спортивных соревнований стран Содружества наций — Игр Содружества — в официальном печатном буклете перепутали Англию с Гамбией, сообщает газета Daily Mail Australia.

"Официальный буклет Игр, опубликованный перед сегодняшней вечерней церемонией открытия, сообщает, что столица Англии — Банжул, и ее население составляет два миллиона человек", — пишет издание.

"Похоже, издатели перепутали Англию с Гамбией, маленькой западноафриканской страной, которая вернулась в Содружество в феврале после выхода из него в 2013 году", — добавляет газета.

Как пишет издание, стоимость одного буклета составляет 10 долларов. Он включает приветствие королевы и сведения о 71 команде, которые участвуют в играх.

"Это действительно очень неловкая ошибка. Это официальная программка, которую приобретут тысячи людей в качестве сувенира, а сведения о странах, создавших Содружество, даны неверно. Если организаторы Игр Содружества и знали об ошибке, то, скорее всего, было уже слишком поздно или дорого перепечатывать брошюру", — заявил волонтер игр австралийскому порталу News Corp.