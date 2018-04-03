ЛАГ требует от ООН расследовать гибель палестинцев от рук армии Израиля

Сотрудники пограничной службы Израиля во время столкновений на границе Палестины и Израиля в районе Рамаллы

Сотрудники пограничной службы Израиля во время столкновений на границе Палестины и Израиля в районе Рамаллы

КАИР, 3 апр — РИА Новости. Совет Лиги арабских государств (ЛАГ) потребовал от Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН создания международной комиссии по расследованию гибели палестинцев в ходе столкновений палестинских демонстрантов с израильскими военными на границе с сектором Газа.

Лига арабских государств (ЛАГ) провела во вторник в своей штаб-квартире в Каире экстренное заседание на уровне постоянных представителей организации для обсуждения ситуации в секторе Газа, на границе которого произошли столкновения палестинских демонстрантов с израильскими военными.

"Выступаем с требованием к Совету Безопасности и Генеральной ассамблее ООН, к генеральному секретарю ООН, принять все необходимые меры для создания международной комиссии по расследованию событий пятницы, 30 марта 2018", — отмечается в заявления ЛАГ по окончании встречи.

В заявлении указывается, что международная организация должна создать условия для "бесстрастной работы этой комиссии на месте (столкновений)". Период ее работы, по требованию Совета ЛАГ, должен быть ограничен временными рамками.

Также в тексте указывается, что постпреды арабских стран при ЛАГ поддержали обращение палестинских властей к Международному уголовному суду с "требованием начала неотложного расследования в отношении военных преступлений и "преступлений против человечности", совершенных израильскими военными.

В минувшую пятницу вдоль границы сектора Газа и Израиля началась серия массовых антиизраильских выступлений под общим названием "Великий марш возвращения", который планируется продолжать до середины мая. Во вспыхнувших после начала акции столкновениях между демонстрантами и израильскими военными от огнестрельных ранений погибли по меньшей мере 15 жителей анклава.