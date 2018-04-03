Чижов: большинство стран ЕС участвуют в "дипломатической войне" формально

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Большинство стран Евросоюза, поддержавших Великобританию, участвуют в "дипломатической войне" формально, считает постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

"Евросоюз если подхватил (антироссийскую компанию Британии, — ред.), то неохотно… Единственное, что решил ЕС в практическом плане – отозвать для консультаций моего коллегу, посла (Евросоюза в Москве Маркуса) Эдерера", — заявил Чижов в интервью телеканалу "Россия 24".

Он обратил внимание, что все остальные действия в рамках этой кампании делались на национальном уровне, а не уровне Евросоюза.

"Одни страны пошли за Лондоном, другие не пошли. Из тех, кто пошли, больше половины сделали это достаточно формально и символически", — считает Чижов.

Постпред России при ЕС отметил, что европейские медиа уже потеряли интерес к делу Скрипаля, что влияет и на отношение политиков к этому делу. Кроме того, он заверил, что постпредство России в ЕС не испытывает никаких затруднений в контактах в Брюсселе с евробюрократами и европейскими политиками.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, а также США и Канада приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом британского шпиона Сергея Скрипаля.