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В мире

Mein Kampf возглавила список самых популярных книг Латвии

18:5403.04.2018
(обновлено: 18:57 03.04.2018)
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкКаменный мост через реку Даугаву в РигеКаменный мост через реку Даугаву в Риге
© РИА Новости / Владимир Песня
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РИГА, 3 апр – РИА Новости. В списке самых популярных книг Латвии на этой неделе Mein Kampf Адольфа Гитлера оказалась выше "Гарри Поттера" и "Игры престолов". Об этом, как пишет Sputnik Латвия, свидетельствуют данные книжного портала iBook.lv.

По итогам последних семи дней сочинение вождя немецких национал-социалистов занимает первое место.

Следующей по популярности оказалась книга-сенсация прошлого года — эротический роман Карины Копмане-Рачко "Порванные кружева". В 2017 году эта книга о страстном романе двух врачей возглавила топ самых популярных изданий в Латвии.

Третье место занимает еще один роман Копмане-Рачко — "Пепельные облака", похожий по описанию на знаменитые "Пятьдесят оттенков серого": рижская студентка встречает гостиничного магната-миллионера с нестандартными взглядами на любовь и секс.

На четвертом месте в списке самых популярных находится книга пастора Юриса Рубениса "Она и он", посвященная размышлениям о сложности человеческих отношений и том, что необходимо для успешного брака.

"Гарри Поттер и философский камень" британской писательницы Джоан Роулинг на этой неделе оказался только на пятом месте, а "Игра престолов" Джорджа Мартина — и вовсе на десятом.

Популярность Mein Kampf в Латвии вызвала спор между послом Латвии в России Марисом Риекстиньшем и журналистом и политологом Арменом Гаспаряном.

"Переведенная на латышский язык книга Гитлера Mein Kampf находится в топе читательских симпатий в Латвии. В стране, где чтут ветеранов местного легиона СС, странно было бы ожидать иного", — написал Гаспарян в Twitter.

"Этот твит…как бы высказаться более дипломатически….полная ложь," — ответил Риекстиньш.

Гаспарян предложил ему зайти на сайт iBook.lv и убедиться, что Mein Kampf действительно находится в топе.

"Ложь состоит в том, что статья, которая прилагается, датируется началом 2016 года и гласит об издании конкретной книги в Германии. Связи с Латвией никакой", — ответил Риекстиньш, добавив в свой твит неработающую ссылку.

Также он предложил поинтересоваться в крупнейших книжных магазинах Латвии, какие книги в стране действительно популярны.

Mein Kampf была написана в 1924 году, Гитлер писал ее в заключении. Сочинение считается идеологическим фундаментом национал-социализма, при жизни фюрера книга издавалась миллионными тиражами. До 1945 года Mein Kampf была переведена на 18 языков, было продано более 12 миллионов экземпляров книги.

В апреле 2010 года Mein Kampf была внесена в российский Федеральный список экстремистских материалов.

Все новости Латвии читайте на сайте Sputnik Латвия

 

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
S F
От лучше бы прочитали стенограмму Нюрнбергского процесса. Особенно резолютивную его часть.....
19:31
03.04.2018
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spaacdc
Ученики к экзамену готовятся?
Печально, что они не помнят опыт своих дедов.
19:32
03.04.2018
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