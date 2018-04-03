Иракский Курдистан обеспокоен перспективой вывода сил США из Сирии

ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Власти Иракского Курдистана обеспокоены возможным уходом сил США с территории Сирии, о котором говорил президент США Дональд Трамп, заявила во вторник представитель Иракского Курдистана в США Байан Сами Абдул Рахман.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что США могут "очень скоро" уйти из Сирии, а о ситуации "позаботятся другие". Белый дом не разъяснил, были ли слова Трампа импровизацией или свидетельством поворота в политике США.
США и коалиция стран, которые их поддерживают, ведут борьбу с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии и Ираке, причем в Сирии их деятельность осуществляется без разрешения властей страны. По неофициальным данным, в Сирии сейчас могут находиться до 2 тысяч американских военнослужащих.