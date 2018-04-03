Климкин осудил сожжение польского флага в Киеве

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил акцию перед посольством Польши в Киеве, во время которой неизвестные сожгли польский флаг.

Накануне возле посольства Польши в Киеве прошла акция, во время которой неизвестные сожгли польский флаг, после чего сбежали с места преступления.

Рішуче засуджую провокаційну акцію перед Посольством Польщі в Києві. Це не що інше, як чергова провокація, підступний напад на нашу дружбу. Люди, які мають щире серце, ніколи не стануть глумитися з символів інших націй. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 3 апреля 2018 г.

​"Решительно осуждаю провокационную акцию перед посольством Польши в Киеве. Это не иначе, чем очередная провокация, подлое нападение на нашу дружбу. Люди, у которых доброе сердце, никогда не станут глумиться с символом других наций", — написал Климкин в Twitter.

В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА)*, а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины. Первого марта в Польше вступил в силу закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии" и отрицание Волынской резни.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.