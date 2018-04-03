США предоставят $87 миллионов дополнительной гуманитарной помощи Йемену

ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости. США объявили о выделении дополнительных 87 миллионов долларов на оказание гуманитарной помощи Йемену, заявили во вторник в госдепе.

"Эта новая помощь, которая включает в себя финансирование от госдепа и Агентства международного развития (USAID), будет направлена на оказание помощи в обеспечении продовольствием, безопасной питьевой воды, лечения детей, страдающих от недоедания, убежище, защиту и другую важную помощь миллионам уязвимых йеменцев и беженцев, проживающих в Йемене", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В госдепе подчеркнули, что США продолжают призывать все стороны этого конфликта предоставить гуманитарный доступ.

Отмечается, что с октября 2016 года США выделили более 854 миллионов долларов на оказание гуманитарной помощи Йемену.