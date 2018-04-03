В НАТО заявили об открытости к диалогу с Россией

БРЮССЕЛЬ, 3 апр — РИА Новости. Североатлантический альянс остается открытым к диалогу с РФ, продолжает работу в целях проведения очередного Совета РФ-НАТО, заявил во вторник РИА Новости представитель альянса.

"НАТО остается открытой к диалогу с Россией, мы продолжаем работу для (проведения) следующего СРН. Это часть двуединого подхода НАТО, включающего оборону и диалог, принятого в ответ на агрессивные действия РФ на Украине", — заявил пожелавший остаться неназванным собеседник в альянсе.

Ранее во вторник замглавы МИД РФ Александр Грушко, отвечая на вопрос РИА Новости о перспективах созыва СРН, заявил, что не понимает, как можно созвать совет РФ-НАТО в нынешних условиях.

Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отзыве, в качестве меры реагирования альянса на "дело Скрипаля", аккредитации у семи сотрудников российского постпредства при альянсе и отказе в предоставлении аккредитации еще трем. Таким образом, численность постпредства сокращается до 20 человек.

Источник в МИД РФ заявлял, что Москва обязательно ответит на сокращение числа сотрудников постпредства России при НАТО. По его словам, "этот шаг НАТО очень сильно сужает возможности для начала такого диалога (между Москвой и альянсом), который сейчас остро необходим в нынешней сложной обстановке с безопасностью в Европе".