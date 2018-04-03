ОБСЕ зафиксировала нарушение перемирия в Донбассе с обеих сторон

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Нарушение режима прекращения огня в Донбассе есть с обеих сторон, нужно перестать искать виноватых, заявил, выступая в Совете Федерации РФ, генсек ОБСЕ Томас Гремингер.

"Что касается нарушений режима прекращения огня и вообще выполнения минских договоренностей, я думаю, что нам нужно перестать искать виноватого, потому что мы видим нарушения с обеих сторон. Мы видим, что тяжелое вооружение находится не там, где должно находиться. Мы видим, что с разведением сторон есть проблемы. Мы видим, что есть проблемы с восстановлением объектов инфраструктуры. Мы видим циничное отношение к гражданскому населению. Причем видим его с обеих сторон. Поэтому важно посылать четкие сигналы и это возможно, потому что мы были свидетелями тому, как процесс сдвигается с мертвой точки", — сказал он.