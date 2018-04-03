ПАРИЖ, 3 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. МИД Франции отказался комментировать возможную встречу стран "нормандского формата" в немецком Ахене, которая может пройти в мае без участия России, о чем сообщали СМИ.

"Мы будем держать вас в курсе того, когда состоятся следующие встречи в "нормандском формате", — заявили на брифинге французского внешнеполитического ведомства на просьбу подтвердить, что в Ахене в мае состоится встреча трех участников "нормандского формата" по ситуации на Украине.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на информированные источники в Киеве сообщила, что в мае в немецком городе Ахене может состояться саммит ФРГ, Франции и Украины по размещению в Донбассе миротворцев ООН.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что "не слышал ничего" о готовящейся встрече.