ИГ* может "выдавить" талибов с юго-востока Афганистана, заявили в Совфеде

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Боевики террористической группировки "Исламское государство"* могут попытаться выдавить талибов с юго-востока Афганистана, считает член комитета СФ по обороне и безопасности Алексей Кондратьев.
"Так сложилось, что те, кто контролирует эти логистические маршруты, являются определенными влиятельными полевыми командирами. Контроль за коммуникациями на сегодняшний день является одной из важнейших задач для ИГ*, в том числе по выдавливанию талибов из этого региона", — отметил он.
Президент Института глобальных исследований, бывший чрезвычайный и полномочный посол Индии в Казахстане, Швеции и Латвии Ашок Саджанхар в ходе видео-моста отметил, что безопасность Центральной Азии и других стран, в том числе России, привязана к стабильности в Афганистане, угрозой для которой являются террористические группировки "Исламское государство"* (ИГ*), "Аль-Каида"* и движение талибов.
*Террористическая организация, запрещена в России