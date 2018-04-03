Кучма обсудил с главой делегации МККК гуманитарную ситуацию в Донбассе

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости. Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма обсудил с председателем делегации Комитета Красного Креста (МККК) Аланом Эшлиманом гуманитарную ситуацию на востоке Украины, сообщила во вторник его пресс-секретарь Дарья Олифер.

Очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе состоится в Минске в среду.

"Накануне заседания трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма принял председателя делегации Международного Комитета Красного Креста на Украине Алана Эшлимана. Во время встречи обсудили актуальные вопросы работы подгруппы по гуманитарным вопросам и работе МККК в Украине", — написала Олифер на своей странице в Facebook.

По ее словам, стороны обсудили проведение аварийно-ремонтных работ моста в районе Станицы Луганской. Она добавила, что Кучма выразил обеспокоенность нарушением "пасхального" перемирия, которое вступило в силу тридцатого марта.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.