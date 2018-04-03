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Пассажиры о забастовке во Франции: "можем потерпеть, но в небольших дозах"

15:2003.04.2018
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© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкЗабастовка работников железных дорог во Франции. 3 апреля 2018Забастовка работников железных дорог во Франции. 3 апреля 2018
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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ПАРИЖ, 3 апр — РИА Новости, Людмила Орищенко. В первый день масштабной забастовки железнодорожников SNCF во Франции отменена большая часть региональных, пригородных и скоростных поездов по всей стране. Французы, которые пользуются услугами железнодорожной компании, вынуждены либо переносить свои поездки, либо несколько часов ждать своего рейса, либо искать альтернативные маршруты передвижения.

Аэропорт Париж – Шарль-де-Голль. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Как сообщалось ранее, во вторник около 50% железнодорожников и 77% машинистов поездов SNCF намерены принять участие в забастовке. В связи с этим отменены в среднем 88% скоростных поездов TGV, 70% региональных TER и 70% пригородных поездов RER в регионе Иль-де-Франс. Компания SNCF обязуется каждый день в 17.00 публиковать на своем сайте список поездов, которые будут доступны на следующий день. Бастующие железнодорожники выступают против планирующейся правительством Франции реформы железнодорожной компании. Она, в частности, предполагает введение в железнодорожную отрасль конкуренции, а также устранение в будущем правого статуса железнодорожника, который дает ряд льгот.

Бесплатный кофе в ожидании поезда

На одном из парижских вокзалов — Сен-Лазар — во вторник с утра народу немного, хотя поезда, прибывающие на станцию, полны пассажиров. Многочисленные консультанты SNCF в красных жилетках с доброжелательной улыбкой помогают найти нужный поезд в расписании. На информационной стойке даже разливают бесплатный чай и кофе.

Вид на ночной Бишкек. Архивное фото
© РИА Новости / Акылбек Батырбеков
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"Все проходит нормально. Все поезда, которые были запланированы в воскресенье в расписании на сегодня, циркулируют", — рассказала РИА Новости работающая на вокзале Сен-Лазар сотрудница SNCF.

На Восточном вокзале французской столицы также все работает в штатном режиме. Однако информация на табло не дает забыть о забастовке.

"Много людей, приезжающих из пригородов Парижа, задают вопросы, как они будут добираться домой, если часть поездов отменена и завтра будет то же самое", — сообщил РИА Новости сотрудник информационной службы SNCF. Он отметил, что в дни забастовок мобилизованы больше сотрудников для информирования граждан, чем обычно.

"Могу потерпеть, но недолго"

Жительница города Эпинэ-сюр-Орж (северный пригород Парижа) Виржини, ожидающая своего поезда на вокзале Сен-Лазар, рассказала РИА Новости, что ей пришлось на несколько часов раньше выехать из дома, чтобы добраться до работы.

Магазин Amazon. Архивное фото
© AFP 2018 / Noah Seelam
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"Я работаю во второй половине дня, начиная с 13.00. Обычно выезжаю из дома в 11.00. Но сегодня мне пришлось выехать в 9.00, потому что мой поезд был отменен", — пояснила она, отметив, что работает в другом парижском пригороде.

Женщина добавила, что ей понятны требования, выдвигаемые железнодорожниками — "они хотят сохранить свои льготы". "И это законно, потому что работа у них тяжелая, например, у машинистов поездов ненормированное расписание", — сказала она.

Тем не менее, француженка выразила надежду, что забастовка не будет длиться долго, как это предполагают профсоюзы.

"Я могу потерпеть. Но в небольших дозах. Забастовка не должна длиться очень долго. Уже с транспортом большие проблемы, люди очень нервничают, становятся агрессивными. И есть риск, что это повлечет большие проблемы для пассажиров. У меня нет детей, но я думаю о людях, у которых они есть. Я полагаю, что они и их дети очень сложно это будут переносить", — подчеркнула она.

Вид на одну из улиц Брюсселя. архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Другая пассажирка — девушка лет двадцати — также рассказала, что она столкнулась с трудностями в результате объявленной забастовки. "Я интерн. Сейчас я должна уезжать в другой город, но мой поезд отменен и мне надо ждать другого. Это немного утомительно", — рассказала она РИА Новости.

С одной стороны требования протестующих железнодорожников ей кажутся справедливыми. "Но с другой — эта забастовка затрагивает большое количество людей, которые пользуются общественным транспортом. И они ни при чем", — уверена она.

РИА Новости также удалось побеседовать с жительницей Парижа, которую забастовка застала в Италии. "Все наши поезда домой отменили. Альтернатива — только автобус, ехать в нем десять часов. Должны вроде вернуть деньги за билет, очень надеюсь на это", — рассказала она.

"Мы не попали в западню, поскольку знали об этом заранее"

Мужчина 40 лет по имени Франц сообщил, что работает консультантом и перемещается по всей Франции.

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"Сейчас у меня встреча в Нормандии, которая была запланирована давно. Да, есть сложности с транспортом. Но я к ним привык. Вместо того, чтобы выехать завтра, я решил выехать сегодня, потому что не уверен, будет ли завтра поезд", — поделился он.

В то же время он обратил внимание на то, что жители Франции знали о забастовке заранее. "Мы знали еще две-три недели назад, мы, как могли, приспособились. И мы не попали в западню… У меня достаточно свободное расписание, но те люди, которые имеют расписании достаточно жесткое, конечно, нервничают из-за отсутствия поездов. И я могу их понять", — добавил пассажир.

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