Отозванный из России посол Словакии прибыл в Братиславу

ПРАГА, 3 апр – РИА Новости. Посол Словакии в РФ Петер Припутен, отозванный в Братиславу для консультаций в знак проявления солидарности республики с Великобританией в "деле Скрипаля", прибыл в словацкую столицу, сообщил во вторник РИА Новости пресс-секретарь МИД Словакии Петер Суско.

"Посол Словакии в Москве Петер Припутен прибыл в Братиславу для консультаций. О том, как долго он будет находиться здесь, говорить пока преждевременно", — сказал Суско.

Словацкий посол в РФ Припутен занимает данный пост с 2014 года. Ему 48 лет, высшее образование он получил в Москве и Санкт-Петербурге. Ранее работал замглавы генконсульства Словакии в Санкт-Петербурге. До назначения на пост посла в РФ Припутен руководил отделом протокола президента Словакии.

Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, а также США и Канада приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом британского шпиона Сергея Скрипаля. МИД РФ предупредил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.