Отозванный из России посол Словакии прибыл в Братиславу

ПРАГА, 3 апр – РИА Новости. Посол Словакии в РФ Петер Припутен, отозванный в Братиславу для консультаций в знак проявления солидарности республики с Великобританией в "деле Скрипаля", прибыл в словацкую столицу, сообщил во вторник РИА Новости пресс-секретарь МИД Словакии Петер Суско.
"Посол Словакии в Москве Петер Припутен прибыл в Братиславу для консультаций. О том, как долго он будет находиться здесь, говорить пока преждевременно", — сказал Суско.
Словацкий посол в РФ Припутен занимает данный пост с 2014 года. Ему 48 лет, высшее образование он получил в Москве и Санкт-Петербурге. Ранее работал замглавы генконсульства Словакии в Санкт-Петербурге. До назначения на пост посла в РФ Припутен руководил отделом протокола президента Словакии.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.