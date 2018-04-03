МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В результате авиаудара арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, по провинции Эль-Ходейда на западе Йемена погибли 12 мирных жителей, среди них 7 детей. Кадры с последствиями бомбежки опубликовало видеоагентство Ruptly.
Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. С одной стороны в нем участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, поддерживаемые с воздуха и на земле арабской коалицией. Точное число жертв конфликта неизвестно, в 2016-м в ООН говорили о десяти тысячах человек.
При этом США и страны Европы, несмотря на предостережения со стороны ООН, продолжают поставлять саудовским властям оружие на десятки миллиардов долларов.
В марте было заключено крупное соглашение на поставку вооружений между Саудовской Аравией и Великобританией. Кроме того, Эр-Рияд купил у Лондона еще 48 истребителей Eurofighter Typhoon: 72 истребителя этого типа уже служат в саудовских ВВС и активно используются в Йемене.