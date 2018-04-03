В МИД объяснили, почему Лондон в "деле Скрипаля" пошел на провокацию

Полицейский недалеко от места в Солсбери, где был обнаружен Сергей Скрипаль и его дочь

Полицейский недалеко от места в Солсбери, где был обнаружен Сергей Скрипаль и его дочь

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Лондон в "деле Скрипаля" пошел на провокацию для поддержания атмосферы русофобии, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Совершенно очевидно, что большая провокация, которая была устроена британской стороной, преследует именно эту цель — подбросить дополнительный горючий материал в кампанию русофобии, которая в последнее время шла на убыль", — сказал Грушко.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.