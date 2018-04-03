Ответственность за кризис на Украине лежит на Западе, заявил Грушко

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Москва делала все, чтобы не допустить кризис на Украине, ответственность за произошедшее лежит на Западе, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

"Мы сделали все для того, чтобы не было кризиса на Украине в том виде, в каком (он) произошел. Это касается и тех усилий, которые были сделаны нами в направлении (того), чтобы не допустить, чтобы Украину поставили перед лицом жесткого вызова. Мы сделали целый ряд предложений Евросоюзу, посмотреть, как совмещаются курс на подписание соглашения об ассоциации (ЕС и Украины — ред.) с обязательствами Украины по СНГ, с режимом свободной торговли и так далее. Все это было проигнорировано", — сказал Грушко на мероприятии дискуссионного клуба "Валдай".

Он добавил, что у каждого кризиса есть своя правда, свой генезис. "Я убежден в том, что ответственность за происходящее лежит на западных державах. Это абсолютно очевидно по Украине", — отметил Грушко.

Он также сказал, что Западом в отношении Украины велась осознанная политика, которая "не могла закончиться ни чем иным, чем она завершилась".