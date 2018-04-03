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Подлодку "Сан-Хуан" могут найти лишь случайно, заявил адмирал Валуев

12:4703.04.2018
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© AFP 2018 / Eitan AbramovichЭсминец ВМС Аргентины Sarandi принимает участие участие в поиске пропавшей подводной лодки Сан-Хуан. Архивное фотоЭсминец ВМС Аргентины Sarandi принимает участие участие в поиске пропавшей подводной лодки Сан-Хуан. Архивное фото
© AFP 2018 / Eitan Abramovich

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Аргентинская субмарина "Сан-Хуан", пропавшая в Атлантике 15 ноября 2017 года, после ухода из района поиска океанографического исследовательского судна ВМФ России "Янтарь" может быть обнаружена только случайно; теперь следует определить символическую точку катастрофы подлодки для отдания воинских почестей ее погибшему экипажу, считает бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006) адмирал Владимир Валуев.

Погрузка аппарата Пантера Плюс в Аргентине. 1 декабря 2017
© Фото : Ruben Palomeque
Российское судно "Янтарь" прекратило поиски аргентинской подлодки
Аргентинское агентство Telam сообщило, что судно ВМФ России "Янтарь" прекратило поиски субмарины "Сан-Хуан", направилось для заправки в Монтевидео и больше в поисковую зону не вернется. Российский почетный консул в Мар-дель-Плата Юрий Кузнецов подтвердил, что "Янтарь" официально завершил работу по поиску "Сан-Хуана". Таким образом, все иностранные суда, задействованные в поисковой операции, покинули этот район Атлантики у берегов Аргентины.

Ранее Минобороны России направило в Аргентину группы флотских специалистов, оснащенные телеуправляемым подводным аппаратом "Пантера Плюс", и океанографическое исследовательское судно "Янтарь". На его борту — современные глубоководные подводные аппараты, а также технические средства, позволяющие обнаруживать под водой объекты на грунте.

"Уже, как говорится, исчерпаны все возможности, а признаков присутствия обломков подводной лодки "Сан-Хуан" на океанском дне в районе поиска нет и, скорее всего, они уже не появятся",- заявил РИА Новости во вторник Валуев.

По его мнению, аргентинцы вряд ли будут продолжать поисковую операцию. "Если с помощью передовых поисковых технических средств не удалось найти, то Аргентина тем более не в состоянии отыскать погибшую подлодку. Ее обнаружение теперь — дело случая. И когда такой случай выпадет, никто не сможет точно спрогнозировать", — сказал собеседник агентства.

Подводная лодка Сан-Хуан ВМС Аргентины. Архивное фото
© AP Photo / Argentina Navy
Власти Аргентины раскрыли задачи, которые стояли перед подлодкой "Сан-Хуан"
Российский адмирал отметил, что "необходимо определить символическую точку катастрофы субмарины, объявить ее памятным местом и отдавать в этом месте воинские почести погибшему экипажу "Сан-Хуана", в частности опусканием на воду венков и цветов".

Дизель-электрическая подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" (ARA San Juan) перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата, на ее борту находились 44 человека. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который мог быть связан с исчезновением "Сан-Хуана". Специалисты Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) 15 ноября зафиксировали "необычный подводный сигнал" в районе исчезновения субмарины и сообщили его параметры. Из доклада бывшего сотрудника управления военно-морской разведки США (ONI) Брюса Рула, проанализировавшего данные ОДВЗЯИ, следует, что субмарина была полностью разрушена в результате взрыва в течение 40 миллисекунд (0,04 секунды). В докладе отмечено, что данные цифры вдвое меньше минимально необходимого времени для осмысленного восприятия события, моряки на субмарине погибли мгновенно и без страданий.

Через 15 дней после исчезновения подлодки ВМС Аргентины заявили о прекращении операции по спасению моряков, но пообещали продолжить поиски самого корабля.

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