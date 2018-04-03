США перебросят пять конвертопланов в район Токио

ТОКИО, 3 апр — РИА Новости. Американские войска в Японии объявили во вторник о планах по досрочной переброске пяти конвертопланов Osprey CV-22 на военную базу Йокота недалеко от Токио на этой неделе.

"Прибытие CV-22 в зону ответственности Тихоокеанского командования связано с опасениями в плане региональной безопасности в соответствии с недавно выпущенной Стратегией национальной обороны 2018 и предоставляет также платформу, которая позволит быстро реагировать на стихийные бедствия или кризисы", — говорится в распространенном командованием войск США пресс-релизе.

Прежде переброска конвертопланов в Йокоту планировалось в 2020 году.

Самолеты вертикального взлета и посадки CV-22 будут находиться там некоторое время, а затем в течение пяти месяцев будут принимать участие в учебных операциях в регионе. Для их технической поддержки в Йокоту будет переброшено дополнительное подразделение.

Всего в течение нескольких лет в Йокоте предполагается разместить десять конвертопланов, сообщает командование.

Аналогичные самолеты США уже размещены на американских базах на Окинаве и вызывают опасения у местных жителей. Внимание к полетам Osprey в Японии приковано в связи со случаями крушения этих самолетов, базирующихся на Окинаве. Так, в декабре 2016 года там недалеко от берега в море рухнул конвертоплан Osprey во время учений по дозаправке в воздухе. Крушение еще одного произошло около берегов Австралии 5 августа.

Правительство Японии после последней аварии в Австралии потребовало от США прекращения полетов конвертопланов до выяснения причин крушения, но американцы на следующий же день возобновили полеты, а потом заверили японцев, что никаких технических проблем с самолетами Osprey нет. Власти Японии были вынуждены согласиться на дальнейшие полеты американских конвертопланов.