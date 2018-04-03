Число отравившихся на свадьбе в Киргизии возросло до 230

БИШКЕК, 3 апр – РИА Новости. Число пострадавших из-за массового отравления некачественной едой во время свадьбы в одном из престижных ресторанов столицы Киргизии превысило 230 человек, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь Минздрава республики Жылдыз Айгерчинова.
Ранее в пресс-службе Минздрава Киргизии сообщили, что число отравившихся на свадьбе достигло 220 человек.
"У нас увеличилось количество госпитализированных по регионам. Оно составило 34 человека", — сказала собеседница агентства.
По данным медиков, такое большое число пострадавших объясняется тем, что многие гости по традиции взяли с собой остатки пищи и дома угостили ими членов семьи. Врачи отмечают, что состояние госпитализированных нормализуется, планируется, что в ближайшее время часть из них будут выписаны из больниц.