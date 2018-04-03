Число отравившихся на свадьбе в Киргизии возросло до 230

БИШКЕК, 3 апр – РИА Новости. Число пострадавших из-за массового отравления некачественной едой во время свадьбы в одном из престижных ресторанов столицы Киргизии превысило 230 человек, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь Минздрава республики Жылдыз Айгерчинова.

Ранее в пресс-службе Минздрава Киргизии сообщили, что число отравившихся на свадьбе достигло 220 человек.

"У нас увеличилось количество госпитализированных по регионам. Оно составило 34 человека", — сказала собеседница агентства.

По данным медиков, такое большое число пострадавших объясняется тем, что многие гости по традиции взяли с собой остатки пищи и дома угостили ими членов семьи. Врачи отмечают, что состояние госпитализированных нормализуется, планируется, что в ближайшее время часть из них будут выписаны из больниц.

На минувшей неделе в Бишкеке после посещения свадебного торжества за медицинской помощью обратились более 150 человек. Всего, по данным медиков, на мероприятие были приглашены 190 гостей, многие прибыли из разных регионов страны. Центр госсанэпиднадзора проводит расследование. Возбуждено дело по статьям "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил" и "Производство или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".