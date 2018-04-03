Почти половина бастовавших водителей маршруток в Бишкеке вернулась к работе

БИШКЕК, 3 апр – РИА Новости. Почти половина бастовавших водителей маршрутных такси в столице Киргизии вернулась к работе, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе мэрии Бишкека.

В понедельник столицу Киргизии охватил транспортный коллапс из-за забастовки водителей маршрутных такси. Водители требуют повысить тарифы на проезд и отменить вступившее в силу с 1 апреля постановление о страховании ответственности владельцев транспортных средств. Страховой взнос за каждое сиденье составляет 136 сомов (около 2 долларов) в год. На специальном совещании правительства премьер страны Сапар Исаков заявил, что исполнение законодательства в сфере обязательного страхования "должно быть обеспечено без послаблений в интересах безопасности граждан".

"По данным столичного управления городского транспорта, на линию вышло около 1,4 тысячи микроавтобусов на 65 маршрутах", — сообщила представитель пресс-службы. Всего, по официальным данным, ежедневно в городе на 120 линиях работают свыше 2,8 тысячи маршруток.

В мэрии отметили, что для решения проблемы с транспортом на улицы города из резерва были выпущены дополнительные автобусы и троллейбусы. "Вчера муниципальный общественный транспорт, несмотря на возникшие трудности, для обеспечения перевозок большого количества горожан работал до поздней ночи. Мы благодарим водителей автобусов и троллейбусов за слаженную работу в возникшей ситуации", — отметили в мэрии.

В миллионном Бишкеке после развала Советского Союза маршрутные такси являются основным общественным транспортным средством. Ежедневно в городе на 120 линиях работают свыше 2,8 тысячи маршруток. В столице существуют свыше 40 фирм-перевозчиков, обслуживающих пассажиров.