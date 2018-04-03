Глава антикоррупционной прокуратуры Украины рассказал о проверке его работы

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости. Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий сообщил, что намерен просить об отстранении от должности на время проведения проверки своей деятельности.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что внес в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров жалобу на Холодницкого. Он просил рассмотреть вопрос о его увольнении. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник в интервью украинскому изданию ZN.UA заявил, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело против Холодницкого, в рамках которого его подозревают в "сливе информации о готовящихся обысках" и "давлении на должностных лиц для принятия ими определенных решений". Холодницкий во вторник пришел на допрос в Генпрокуратуру.

"Будет стоять вопрос об отстранении от должности на время проведения дисциплинарного производства. Не боюсь и наоборот буду сам ходатайствовать об этом для сохранения объективности, чтобы не было никакого вмешательства в работу как комиссии, так и своих подчиненных прокуроров", — заявил Холодницкий журналистам перед допросом.

Он добавил, что против него возбуждено уголовное дело за "разглашение данных досудебного следствия".

Специализированная антикоррупционная прокуратура начала работу в 2015 году как самостоятельное структурное подразделение в составе Генпрокуратуры, в ее компетенцию входит ведение дел, связанных с коррупционными правонарушениями. По закону главу ведомства назначает и увольняет генпрокурор Украины на основании вывода КДКП. Холодницкий был назначен на должность главы антикоррупционной прокуратуры в декабре 2014 года.