Глава антикоррупционной прокуратуры Украины рассказал о проверке его работы

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости. Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий сообщил, что намерен просить об отстранении от должности на время проведения проверки своей деятельности.
"Будет стоять вопрос об отстранении от должности на время проведения дисциплинарного производства. Не боюсь и наоборот буду сам ходатайствовать об этом для сохранения объективности, чтобы не было никакого вмешательства в работу как комиссии, так и своих подчиненных прокуроров", — заявил Холодницкий журналистам перед допросом.
Он добавил, что против него возбуждено уголовное дело за "разглашение данных досудебного следствия".
Специализированная антикоррупционная прокуратура начала работу в 2015 году как самостоятельное структурное подразделение в составе Генпрокуратуры, в ее компетенцию входит ведение дел, связанных с коррупционными правонарушениями. По закону главу ведомства назначает и увольняет генпрокурор Украины на основании вывода КДКП. Холодницкий был назначен на должность главы антикоррупционной прокуратуры в декабре 2014 года.