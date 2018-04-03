Грушко назвал презентацию Британии по "делу Скрипаля" фейком

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Слайды, которые посольство Великобритании в России обнародовало по "делу Скрипаля", — это один большой фейк, который направлен на то, чтобы не допустить нормализации отношений с Москвой, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
По его словам, Запад в последние годы сформировал в отношении России нарратив, который не имеет ничего общего с действительностью.
Ранее издание "Коммерсант" опубликовало презентацию, которая, по его данным, была показана послом Великобритании, а потом роздана в печатном виде представителям иностранных посольств за несколько дней до высылки российских дипломатов. Газета пишет, что презентация состояла из шести слайдов, первый из которых титульный с заглавием "Инцидент в Солсбери". Газета пишет, что презентация практически не сообщает новой информации по "делу Скрипаля", отмечая лишь одно отличие — "переквалификация статуса Москвы из "с высокой долей вероятности" виновной стороны на виновную "без малейшего сомнения".
Работавший на британские спецслужбы Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом.